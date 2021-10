A Rouen, la majorité des forains remet en cause l'accord signé

On pensait l'affaire close. Jeudi 15 octobre, représentants des élus et forains ont signé un accord pour le déménagement de la foire Saint-Romain sur l'esplanade St-Gervais jusqu'en 2023 avant un retour sur les quais. Mais la majorité des forains remet en cause ce compromis.