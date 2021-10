Bordeaux (AFP). 20e Festival Polar à Cognac: hommage à Jean-Pierre Mocky, en avant-première

La 20e édition du Festival Polar, qui se tient à Cognac (Charente) du 16 au 18 octobre, rendra hommage au réalisateur Jean-Pierre Mocky et à l'écrivain britannique James Hadley Chase, avec comme chaque fois des avant-premières et rétrospectives dans tous les domaines du "polar". Cinéma, télévision, roman, mais aussi BD ou théâtre, le festival de Cognac a la particularité, unique en France, de regrouper toutes les disciplines du genre "policier", chacune dotée d'un prix. Une "Grande Librairie" permet en outre au public, admis gratuitement à tous les évènements, de venir à la rencontre des auteurs de ces différentes disciplines. Jean-Pierre Mocky, âgé de 82 ans et qui fête cette année ses 55 ans de carrière, sera présent à Cognac où sera présenté son dernier film, "Monsieur Cauchemar", avec les acteurs Fred Testot et Jonathan Lambert et, dans le rôle-titre, Jean-Pierre Mocky lui-même campant un aimable vieux bouquiniste attendant de pouvoir commettre le crime parfait Côté roman noir, le festival célébrera James Hadley Chase, mort voici trente ans, avec notamment une projection d'un film tiré d'une de ses oeuvres les plus importantes, "Eva", réalisé par le metteur en scène américain Joseph Losey. Autre originalité de Polar, le jury chargé de récompenser les productions cinématographiques et télévisuelles inclut des "professionnels" reconnus pour leur expérience dans le domaine de la police et de la justice. Présidé pour la seconde année consécutive par Martine Monteil, première femme à avoir dirigé la police judiciaire française, il compte également l'ancien magistrat Philippe Bilger et l'ex-directeur de la PJ de Paris, Claude Cancès, qui côtoieront l'acteur et auteur Christian Rauth et l'auteur Bertrand Puard. Aux côtés de ces "pros" du crime, siégeront six jurés issus du public qui se sont portés volontaires. Les "Polar" 2015 pour la littérature (francophone, international et jeunesse) et la BD ("one shot" et série) seront décernés le 16 octobre et ceux pour le cinéma et la télévision le 18 octobre. En lice cette année pour le cinéma francophone, "La French", de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche, "L'enquête", de Vincent Garenq, avec encore Gilles Lellouche et Charles Berling, "L'affaire SK1", de Frédéric Tellier, avec Raphaël Personnaz et Nathalie Baye.

