La chirurgie de la main : une spécialité reconnue du CHU de Caen

Chaque année, l'équipe spécialisée du CHU de Caen opère en urgence près de 800 patients à la suite de traumatismes de la main. C'est pour valider les savoir-faire de ses chirurgiens et garantir une qualité de service irréprochable que le centre hospitalier s'est doté cette année du label 'centre spécialisé dans la prise en charge et le traitement des urgences de la main”.



Un label unique en Basse-Normandie



Ce label valide l'organisation rigoureuse d'un service dédié, avec la présence de quatre chirurgiens spécialisés dans ce domaine, leur disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un lieu d'accueil à part et un matériel adapté. Ainsi, les patients bénéficient de salles dédiées, d'un plateau technique conséquent dont trois microscopes performants.



“ Les accidents avec des tondeuses à gazon ou liées à une alliance qui se serait bloquée dans un autre élément peuvent occasionner de graves blessures ”, explique le professeur Christophe Hulet, chef du service d'orthopédie, dont dépend le service de chirurgie de la main. “ Mais certains traumatismes qui apparaissent moins graves a priori peuvent aussi être à l'origine de graves conséquences, avec un nerf sectionné ou une plaie articulaire qui n'entraînent généralement pas de phénomènes douloureux. ”



C'est donc aussi un message de prévention que souhaite transmettre la filière : ne pas sous-estimer un choc ou une déchirure minime des doigts ou de la main, en se rendant systématiquement à l'accueil des urgences ou en contactant le Samu au 15, qui se chargera de transmettre l'information au service. Et de rappeler cette litanie : “ Parfois, dix minutes de chirurgie à temps peuvent éviter des jours d'hospitalisation, plus tard ”.



