Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Israël-Palestiniens: le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra vendredi matin à New York une réunion d'urgence sur la situation à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, ont indiqué des diplomates. Cette réunion a été demandée par la Jordanie, membre du Conseil, et commencera à 11H00 locales. Les diplomates des pays du Groupe arabe à l'ONU avaient tenu jeudi après-midi une réunion à l'issue de laquelle la Jordanie avait été chargée de contacter la présidence espagnole du Conseil afin d'organiser cette réunion, a indiqué à des journalistes l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour. "La situation est explosive, le Conseil doit prendre ses responsabilités et nous devons tout faire pour stopper l'effusion de sang et ensuite discuter de la manière de protéger la population civile des territoires palestiniens", a-t-il souligné. Les groupes palestiniens ont appelé à des manifestations vendredi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont le théâtre depuis le 1er octobre de heurts entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens et d'attentats qui font redouter une nouvelle intifada.

