Vers une fusion des 2 CCIR de Normandie...

Jean claude Lechanoine était ce matin à Coutances à l'invitation de la CCIT (chambre de commerce et d'industrie territoriale) centre et Sud manche. au programme de la visite du présient de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR),la visite de deux entreprises coutançaise. Mais avant cette visite, il a tenu à clarifier les choses quant à la fusion probable des deux CCIR de Haute et Basse Normandie..