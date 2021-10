L'Agenda en Normandie : vendredi 16 octobre

MANCHE



Demain, c'est le Festival Les St Sauveurs du Rock à Saint-Sauveur-Lendelin, un événement qui rassemble 5 groupes différents sur scène. L'entrée est à 10€ en prévente et c'est 12€ sur place. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 19h. Retrouvez toutes les infos ICI



Dimanche, le centre social de la ville d'Avranches organise le premier festival citoyen. Une journée gratuite et ouverte à tous pour découvrir les activités du centre. Théâtre, atelier culinaire, animations pour petits et grands ou encore des jeux géants seront proposés. Rendez-vous, ce dimanche, à Avranches de 11h à 18h, sur la place du marché.



Dimanche également, une foire aux disques est organisée à Cherbourg-Octeville pour la 19ème édition. Vous y trouverez des vinyles, des 33T et des 45T, des CD, des DVD de concert mais aussi des instruments de musique ou encore des protections de partition. C'est ce dimanche, à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville de 9h à 19h. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



Ce soir, assistez au concert de Mika au Zénith de Caen. La pop star aux albums certifiés multi-platines a sorti un nouveau single «Talk About You». Le groupe Citizens assurera la première partie du concert. C'est ce vendredi soir à 20h au Zénith de Caen. L'entrée est à 44€ pour les places assises, c'est 39€ pour rester debout dans la fosse.



Tout ce week-end, participez à la 1ère chasse au trésor du Bocage Normand. Le trésor représente un lot d'une valeur de 500€ minimum. Pour l'emporter vous devez fouiller, enquêter et trouver une série de mots clés. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association des trésors du bocage normand.



ORNE



A partir d'aujourd'hui et tout ce week-end, c'est le Salon de l'Habitat et de la Gastronomie au parc des expositions Anova d'Alençon. Plus de 100 exposants sont présents. Demain, ne manquez pas la présence de Sophie Ferjani de D and Co. Et dimanche, le cuisinier Norbert Tarayre sera présent pour des démonstrations culinaires. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Demain, assistez au concert de Vianney à la Luciole à Alençon. Vous le connaissez notamment pour ses titres «Je te déteste» et «Pas là». C'est ce samedi soir à 21h. L'entrée est à 25€ sur place. Retrouvez la programmation complète de la Luciole ICI