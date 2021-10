Washington (AFP). Obama va annoncer une pause dans le retrait des troupes en Afghanistan

Le président Barack Obama va annoncer jeudi une pause dans le retrait des quelque 10.000 soldats américains toujours présents en Afghanistan, tout rappelant qu'ils ne sont plus dans un rôle de combat. Selon un responsable américain, M. Obama a décidé de maintenir les quelque 9.800 soldats présents sur place "pour l'essentiel" de l'année 2016. Au-delà de 2016, le président américain prévoit le maintien de 5.500 soldats dans quelques bases, y compris Bagram, Jalalabad dans l'est, et Kandahar dans le sud, selon la même source. "Cette annonce ne change en aucune manière le fait que notre mission de combat en Afghanistan est terminée", a souligné ce responsable. Plusieurs offensives récentes des talibans, comme à Kunduz (nord), ont montré que les forces afghanes ne parvenaient pas toujours à tenir leur terrain toutes seules, malgré les quelque 60 milliards de dollars dépensés par Washington depuis 14 ans pour les équiper et les former. La semaine dernière, le général américain John Campbell, commandant la mission de l'Otan en Afghanistan s'était déjà dit favorable à une évolution du calendrier de retrait des forces américaines. En mars, M. Obama avait déjà a annoncé un ralentissement du rythme de retrait des soldats américains. La vaste intervention militaire déclenchée après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis s'est officiellement achevée fin 2014. Les quelque 10.000 soldats américains toujours présents en Afghanistan se concentrent aujourd'hui sur des opérations d'anti-terrorisme et l'entraînement des forces de sécurité afghanes. Plus de 2.300 soldats américains ont perdu la vie en Afghanistan, plus de 22.000 ont été blessés et la facture avoisine les 1.000 milliards de dollars.

