Polar automobile : William Appleton en dédicace aujourd'hui à Rouen

Le fondateur de Normandy Retro Show est non seulement un amoureux des voitures de collection, mais il est aussi féru de romans policiers : « Je suis très inspiré par Agatha Christie.» Le speech tient en une ligne, lourde de mystères : «Ne partez pas avec n’importe qui, cela pourrait vous être fatal. » Ou comment l’escapade d’une vingtaine de collectionneurs d’autos vire au cauchemar. Tragique Escapade est avant tout un romand normand : «J’adore la Normandie donc je voulais qu’elle soit le théâtre d’une grande partie de mon intrigue.» Et au-delà des belles mécaniques, l’auteur a voulu faire dans le ludique : «Je veux que mes lecteurs apprennent des choses en me lisant.» Histoire, culture, gastronomie... Après Tragique Escapade, la Normandie n’aura ensuite plus de secrets pour vous.

Pratique. En dédicace le jeudi 15 octobre de 14h à 19h et le vendredi 16 octobre de 16h à 19h à l’Hôtel de Dieppe, Rouen.