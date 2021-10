Les disquaires indépendants organisent le disquaire Day

En Basse-Normandie, 3 disquaires font partis de ce dispositif: Hamonia Mundi et Espace Disc à Caen et Planet'R à Saint-Lô. Le but de cette opération est de promouvoir les quelques disquaires indépendants restants sur le territoire et qui sont souvent de bons endroits pour découvrir des productions indépendantes et créatives tout comme les derniers albums des artistes en vogue du moment.

Le Disquaire Day est un évènement qui est né aux Etats-Unis il y a quelques années et qui a remporté un franc succès outre-Atlantique. En France, ce samedi 16 avril sera l'occasion d'éditer ou de réediter des albums rares sous la forme de vinyles comme par exemple: les Rolling stones, AC/DC, Benjamin Biolay, Asa, Angus & Julia Stone, Charlotte Gainsbourg ou encore Nirvana. A noter que sera aussi dévoilé en exclusivité le nouvel album du groupe Gorillaz : The Fall.

Bien que le vinyle soit adressé à un groupe plutôt restreint, soulignons cette opération qui tente à prouver que la support physique et légal pour la musique n'est pas encore mort que ce soit le CD ou le Vinyle. Et pour ceux qui préfèrent télécharger de la musique, pensez à le faire légalement par des plates formes commerciales.