Jérusalem (AFP). Jérusalem: nouvelle attaque au couteau, l'auteur tué par balles

Un homme a poignardé et blessé une femme près de la gare routière à Jérusalem-Ouest mercredi dans une nouvelle attaque à l'arme blanche contre des Israéliens, avant d'être tué par des policiers, a indiqué la police israélienne. La septuagénaire est blessée, a ajouté la police qui a décrit l'agresseur comme un "terroriste" arabe, ce qui fait généralement référence à un Palestinien dans le langage des forces de l'ordre israéliennes. Une journaliste de l'AFP sur place a décrit des scènes de panique généralisée dans un endroit extrêmement fréquenté de Jérusalem. Les policiers, apparemment à la recherche d'un homme, ont ordonné aux usagers de se mettre à l'abri. Elle a vu des hommes des forces spéciales courir après un homme tandis que quelqu'un criait: "C'est le terroriste". Il s'agit de la deuxième attaque à l'arme blanche mercredi à Jérusalem. Un homme avait tenté plus tôt de poignarder un agent de sécurité israélien près de la Vieille ville, à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël. L'agresseur a été abattu par balles, selon la police israélienne. Il a été identifié par les médias palestiniens comme étant Bassel Sadr, 20 ans, originaire d'Hébron, en Cisjordanie occupée par Israël. Une vingtaine d'attaques à l'arme blanche ont visé des Israéliens ou des juifs en Cisjordanie, à Jérusalem et en Israël depuis le 1er octobre.

