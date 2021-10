Beyrouth (AFP). Syrie: offensive de l'armée à Damas, discussions militaires russo-américaines

Les forces du régime syrien ont lancé mercredi une vaste opération pour repousser les rebelles des environs de Damas, tandis que Russes et Américains devaient reprendre leurs discussions pour éviter tout incident entre leurs avions menant des raids en Syrie. Des combats se déroulaient également dans le nord d'Alep, la deuxième ville de Syrie, où les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont bloqué une route vitale pour les rebelles. Dans un conflit rendu très complexe par la multitude des acteurs, la Turquie a en outre mis en garde les deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, contre toute aide aux Kurdes, la bête noire d'Ankara, qui tiennent tête à l'EI dans le nord de la Syrie. Une source militaire syrienne a affirmé à l'AFP que les forces du régime avaient avancé mercredi à Jobar, dans l'est de Damas pour tenter de déloger les insurgés qui encerclent une grande partie de la capitale. "L'armée a commencé une opération militaire ce matin avec l'objectif d'élargir la bande de sécurité autour de secteurs contrôlés par l'armée", a affirmé cette source. "L'aviation syrienne est également en action mais pas l'aviation russe", selon elle. Alliée du président Bachar al-Assad, la Russie a commencé le 30 septembre à bombarder par les airs les groupes "terroristes" en Syrie, en référence à tous ceux qui s'opposent au régime. L'ambassadeur de Russie en Syrie a soutenu mercredi que nombre de combattants présentés par les Occidentaux comme "rebelles" n'étaient que des "extrémistes" et des "terroristes". La Russie est depuis devenue la cible de l'EI, qui a appelé mardi soir au jihad contre elle comme contre les Etats-Unis. "La Russie sera vaincue", a averti son porte-parole Abou Mohamed al-Adnani dans un enregistrement diffusé sur les sites jihadistes. - Ciel encombré - Moscou a affirmé mercredi avoir bombardé 40 "cibles terroristes" au cours des dernières 24 heures dans les provinces d'Alep (nord), Idleb (nord-ouest), Lattaquié (nord-ouest), Hama (centre) et Deir Ezzor (est). La multiplication des raids accroit les risques d'incidents entre les chasseurs russes et les avions déployés par la coalition menée par les Etats-Unis qui comprend plusieurs pays occidentaux comme le Royaume-Uni et la France. Moscou et Washington ont ainsi confirmé qu'au moins un avion russe et un de la coalition s'étaient retrouvés à quelques kilomètres à peine l'un de l'autre samedi. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir envoyé mardi au Pentagone une proposition pour éviter les accidents dans l'espace aérien syrien. La mise en place de protocoles d'engagement sera discutée mercredi entre hauts gradés des deux pays par vidéo-conférence. Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a appelé mercredi Washington et Moscou à éviter que leur engagement en Syrie ne se transforme en conflit russo-américain. Les ambassadeurs des États-Unis et de la Russie à Ankara ont par ailleurs été convoqués mardi par les autorités turques pour les mettre en garde contre toute aide aux combattants kurdes syriens dans le cadre de leurs opérations contre l'EI. Ankara considère en effet le Parti de l'union démocratique (PYD, Kurdes de Syrie) comme un parti "frère" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène la guérilla depuis 1984 contre ses forces de sécurité sur son territoire. Le Pentagone avait annoncé lundi avoir largué des munitions aux milices du PYD dans le nord de la Syrie. - Les rebelles attaqués de toutes parts - En lançant son offensive contre Jobar, l'armée syrienne tente de reprendre un quartier stratégique qui ouvre directement sur le c?ur de Damas et donne accès à la Ghouta orientale, une région agricole à l'est de la capitale dont la majorité des localités sont aux mains des rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'aviation a effectué au moins huit raids sur Jobar, alors qu'au sol le quartier était le théâtre de violents combats entre d'une part l'armée, les miliciens prorégime et le Hezbollah libanais et, d'autre part, le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, et des rebelles islamistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire