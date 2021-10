Les sept lauréats du concours Y'a d'l'idée en Normandie dévoilés ce soir

Pour Gilles Lemaréchal, directeur de Seinari, c'est une première réussie. La preuve, "il y a une frustration de ne pas avoir pu récompenser d'autres projets qui le méritaient aussi". Le responsable va plus loin : "Avec ou sans récompense, ces 21 nominés réussiront." Alexia Lemoine, directrice adjointe de la Miriade, avance une autre preuve de la réussite de cette première édition : "Nous avons reçu 100 dossiers. C'est davantage que lorsque nous organisions l'événement chacun de notre côté."

"La Normandie bouge"

Au-delà des seules récompenses - des prestations de conseils offertes, un film promotionnel pour chaque lauréat et 10 000€ pour six des sept récompensés - Alexia Lemoine voit dans cet événement un moyen "d'apprendre à se connaître, en réunissant le monde socio-économique des deux régions. Nous anticipons ainsi la fusion". Une réunification qui devra permettre à la Normandie de peser dans le monde de l'innovation. Gilles Lemaréchal y croit : "Aujourd'hui, la Normandie ne renvoie pas l'image d'une terre innovante. Pourtant, elle bouge, elle a des atouts à faire valoir." Et le directeur de conclure : "Franchement, certains projets font rêver."

Les lauréats du concours 2015

Sauréa : un moteur solaire fiable et autonome

Catégorie "Espoirs de l'innovation". Grégory Deren, porteur du projet Sauréa, a développé un moteur solaire fiable et autonome, moins coûteux qu'un moteur traditionnel aux nombreuses pannes à réparer.

Wombee : la fin de l'anonymat à l'hôtel

Catégorie "Jeune entreprise". Hélène & Rodolphe Bégard ont créé Wombee, un service de mise en relation de clients d'hôtel. Objectif notamment : faire du réseau lors de déplacements professionnels.

HorseCom : la musique pour le cheval

Catégorie "Jeune entreprise". Hugo Kajdas a créé HorseCom, un casque audio pour chevaux. Celui-ci permet de diffuser de la musique à l'animal, ce qui améliore significativement son bien-être et limite son stress.

Eluvio : des bassins de rétention accessibles

Catégorie "Entreprises en développement". Nicolas Costil, fondateur d'Eluvio, a imaginé des bassins de rétention d'eau enterrés et faciles d'accès, remédiant ainsi aux bassins inatteignables.

Datexim : contre le cancer du col de l'utérus

Catégorie "Entreprise en développement". Jean-Hugues Pruvot et Arnaud Renouf à la tête de Datexim développent Pathology Suite, une solution permettant de détecter des cancers automatiquement.

Urcom : pour retranscrire l'odeur d'un proche

Catégorie "Valorisation de la recherche". Géraldine Savary, porteuse du projet avec cinq autres personnes, a créé une méthode qui permet de retranscrire l'odeur d'une personne proche.

Normandie Pionnières : elle vise la fin des produits périmés

L'expérience du terrain illumine bien souvent l'imagination. Ancienne responsable qualité pour les moyennes et grandes surfaces, Amance-Eudine Rouzier se souvient des difficultés rencontrées par les entreprises pour détecter les produits périmés ou en passe de le devenir, et qu'il fallait donc enlever ou valoriser en magasin. "L'idée m'est venue de créer une solution informatique pour faciliter la gestion des stocks à ceux qui doivent l'assurer, pour éviter la casse alimentaire dans leur(s) magasin(s)."

Développé avec un ami, son logiciel est actuellement en phase de test dans plusieurs enseignes, aux tailles et organisations différentes, afin de procéder aux ajustements nécessaires avant sa commercialisation en début d'année prochaine. "Le matin, au lieu de faire le tour du magasin ou puiser dans sa mémoire, le salarié ira directement là où le logiciel lui suggère d'aller, afin que les produits dont l'échéance approche, soient mis en avant."