Paris (AFP). Des centaines de policiers rassemblés sous les fenêtres de Taubira

Plusieurs centaines de policiers en civil étaient rassemblés mercredi midi devant le ministère de la Justice, réclamant "protection" et "reconnaissance", une manifestation exceptionnelle pour exprimer leur colère après la grave agression de l'un des leurs, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le gouvernement fera mercredi à 14H00 "un certain nombre d'annonces et de propositions" dans le contexte des manifestations organisées par les syndicats de la police nationale, a déclaré le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. "Policiers en colère", scandent les manifestants, huant et sifflant devant la chancellerie, place Vendôme, où a été accrochée une banderole noire "Police/justice: la rupture". Sur les t-shirts des policiers en civil, des cibles ou le slogan "Nous voulons protection et reconnaissance". "Les policiers, héros du mois de janvier" après les attentats "sont devenus les oubliés de la République", s'emporte Jean-Claude Delage pour Alliance, premier syndicat de gardiens de la paix. "Cette mobilisation est très importante, au-delà des clivages, c'est un message fort que nous voulons, un signe du chef de l'État", explique le syndicaliste, qui espère un "Grenelle de la police" et "des moyens". Il prévient: "les policiers seront de nouveau dans la rue si nous ne sommes pas entendus". "Il faut appliquer la loi sévèrement", réclame Nicolas Comte pour Unité-police SGP. "Après janvier nous avions fait la demande à être reçus par Hollande, ça devait se faire et ça n'a jamais été fait. Si nous sommes reçus cela démontrera la considération pour nos collègues", affirme-t-il, avant que le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll annonce que le président de la République recevra les syndicats de police et de justice "la semaine prochaine". Le Premier ministre Manuel Valls a prévu de s'exprimer mercredi à 14H00 sur ces sujets, en présence de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. La colère gronde dans les rangs policiers qui dénoncent, en vrac, une "explosion des violences", un "manque de moyens", des "missions peu claires" et une "absence de réponses pénales", motifs de leur mobilisation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la blessure de l'un des leurs, grièvement touché lors d'une fusillade le 5 octobre par un malfaiteur qui avait profité d'une permission de sortie de prison pour partir en cavale. Il y a "malaise" décrit Jean-Jacques Bailleul, secrétaire général du SCSI-CFDT, majoritaire chez les officiers. D'autres rassemblements étaient en cours mercredi midi à Ajaccio, Bastia ou encore Marseille, où quelque 250 policiers manifestaient devant le palais de justice.

