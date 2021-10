Paris (AFP). Hollande recevra les syndicats de police et de justice la semaine prochaine

François Hollande a annoncé mercredi en Conseil des ministres qu'il recevrait "la semaine prochaine" les syndicats de la police et de la justice, a rapporté le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Le chef de l'Etat a souligné "le travail difficile, courageux et efficace des policiers et des gendarmes, de l'ensemble des forces de l'ordre", a également indiqué M. Le Foll alors que, fait rare, des syndicats de policiers ont appelé à manifester ce mercredi sous les fenêtres de la Garde des Sceaux Christiane Taubira, après qu'un des leurs eut été grièvement blessé par un détenu en cavale.

