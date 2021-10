Paris (AFP). Air France: Gilles Gateau, conseiller social de Valls, à la DRH le 1er novembre

Le directeur de cabinet adjoint et conseiller social du Premier ministre Manuel Valls, Gilles Gateau, rejoindra à compter du 1er novembre la direction des ressources humaines d'Air France, groupe confronté à un dialogue social difficile, selon un communiqué reçu mercredi. "Après un temps de prise de contact avec l?entreprise, Gilles Gateau prendra les fonctions de directeur général adjoint Ressources humaines et Politique sociale d?Air France courant janvier 2016, en remplacement de Xavier Broseta", selon un communiqué. Ce dernier succèdera pour sa part à Wim Kooijman, qui partira à la retraite, au poste de directeur des Ressources Humaines du groupe franco-néerlandais Air France-KLM. M. Broseta avait été violemment pris à partie lors du dernier Comité central d'entreprise d'Air France le 5 octobre, des salariés en colère ayant arraché sa chemise après la présentation d'un plan de restructuration menaçant 2.900 postes. L'arrivée de M. Gateau, 56 ans, à la tête des ressources humaines chez Air France s'était toutefois négociée avant la nouvelle crise à la compagnie et l'agression de membres de la direction. Le remplacement n'est "pas lié" aux perturbations qui secouent la compagnie aérienne, avait précisé début octobre Manuel Valls. Depuis l'élection à la présidence française de François Hollande, M. Gateau, 56 ans, était un rouage important de la politique sociale du gouvernement, d'abord en tant que directeur de cabinet de Michel Sapin au ministère du Travail (2012-2014), puis auprès du Premier ministre.

