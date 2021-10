Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 11 avril

Foo Fighters

On commence avec Wasting Light , le septième album studio du groupe américain de rock Foo Fighters. Le groupe a réalisé une opération sympa pour les fans, en mettant l'album gratuitement en ligne 11 jours avant la sortie officielle. Il est maintenant disponible en CD pour l'emmener partout avec soi. Voici le 1er extrait de l'album, « Rope » :

Colonel Reyel

La révélation dance-hall français de ces derniers mois sort son album .C'est le Colonel Reyel qui a séduit l'hexagone avec le single « Celui ». L'album s'appelle « au rapport ». Je vous propose de voir le clip de son 2 ème extrait :

Black Eyed Peas

On termine avec la sortie d'un nouveau single des Black Eyed Peas. Désormais disponible en CD single depuis aujourd'hui, c'est « Just Can't get enough ». Sur l'album « the beginning » que de reprises, celle de Depeche mode ne déroge donc pas à la règle. Voici cette reprise :

