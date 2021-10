Calvados: des anciens candidats du Front National veulent changer de tête de liste aux régionales

De l'aveu de ces anciens candidats, qui ne souhaitent pas être nommément cités, "il y a une scission" au Front National du Calvados. En cause, l'attitude de l'actuelle dirigeante du parti dans le Calvados. Outre son éviction du conseil municipal de Giberville après des manoeuvres frauduleuses reconnues par le tribunal administratif de Caen en juin 2014,

les membres du parti reprocheraient à Christelle Lechevallier des faits d'abus de confiance, de faux en écriture, d'usurpation d'identité et d'atteinte à la vie privée notamment. "Les faits sont graves et nous avons les preuves", assurent-ils... Aujourd'hui, aucune de ces accusations n'a été portée devant un tribunal.



Contacté, le directeur de campagne de Nicolas Bay, candidat Front National aux élections régionales de Normandie, estime pour sa part qu'il s'agit là de mensonges : "tout est bidon", a-t-il expliqué à Tendance Ouest. Jacques Gaillard en est convaincu : ces dissidents, "trois cocos", n'acceptent pas la candidature de Christelle Lechevallier tout simplement... "parce que c'est une femme".



Les personnes engagées dans la contestation disent avoir tout tenté pour faire valoir leurs craintes au sein du parti, et n'excluent pas de découper ensemble leurs cartes de membres. En alertant la presse, ils espèrent susciter des remous. "Ils jouent avec les médias, mais on a l'habitude", se défend le Front National. "Mais cela ne changera rien", prévient d'ores et déjà son directeur de campagne.