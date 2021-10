Booster#7 : les candidatures sont lancées en Haute-Normandie !

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie et le RMAHN (Réseau des musiques actuelles de Haute-Normandie), ont lancé ce mardi 13 octobre la 7ème édition du dispositif d’accompagnement d’artistes en voie de professionnalisation, le Booster.

Trois groupes sélectionnés

Ce dispositif tremplin, consiste à sélectionner trois groupes par an, les accompagner avec une dotation de 10 000€ maximum disponible pendant trois ans. La particularité de Booster est d’avoir su créer des liens étroits avec la filière parisienne qui favorise la confiance en soi, le projet et l’ambition des artistes en herbe.

Comme nous le précise l’Artiste Tallisker, vainqueur du Booster 2015. "D’amatrice, je suis devenue beaucoup plus pro, comme mon matériel et mes supports de communication. Mon premier clip vidéo était fait avec les moyens de bord. Il y a deux jours, j’ai sorti un nouveau clip et grâce a la mise en relation des professionnels, celui-ci est beaucoup plus raffiné et soigné. J’endosse maintenant mon statut d’artiste et cela grâce au Booster et le soutien de la Région."

Avec la reforme de la régionalisation, le RMAHN va devenir le RMAN (Réseau des musiques actuelles en Normandie) et le président Nicolas Mayer-Rossignol y voit "l’occasion de marier des compétences, d’une coopération accrue, d’une complémentarité et une diversité pour le bien de tous ces artistes et ne doute pas de la pérennité de ce dispositif unique en France".

Les dossiers de candidature devront être remplis en ligne sur www.reseau-rman.com avant le 20 novembre.