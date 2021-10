Jérusalem (AFP). Trois morts israéliens à Jérusalem, attaque dans un bus: la violence franchit un nouveau cap

Les violences entre Israéliens et Palestiniens ont franchi un nouveau palier mardi avec la mort de trois Israéliens dans deux attentats à Jérusalem, au cours de la journée la plus meurtrière d'une escalade que personne ne semble pouvoir arrêter. Pour la première fois, des Palestiniens ont ouvert le feu dans un bus de Jérusalem, faisant deux morts dans un attentat qui ne devrait pas manquer, dans une ville déjà à cran, de ranimer le souvenir des Intifadas de 1987 et de 2000, lorsque les transports publics étaient une cible privilégiée. La tension demeurait vive en Cisjordanie occupée où les Palestiniens étaient appelés à "un jour de colère" et où de nouveaux affrontements ont opposé des centaines de jeunes lanceurs de pierres et les soldats israéliens à Bet El, près de Ramallah, à Qalandiya et à Bethléem. Dans la bande de Gaza, un millier de jeunes ont lancé des pierres et des engins incendiaires contre le point de passage d'Erez, sorte de forteresse israélienne dans la barrière de sécurité qui enferme la bande de Gaza. Neuf jeunes Palestiniens y avaient été tués par des tirs israéliens vendredi et samedi lors de heurts similaires. Au moins 15 Palestiniens ont de nouveau été blessés mardi par des tirs israéliens, selon les secours palestiniens. Le cabinet rapproché du Premier ministre Benjamin Netanyahu était réuni en urgence dans l'après-midi. Il pourrait prendre la mesure exceptionnelle de boucler les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, selon la porte-parole de la police Luba Samri. - "Pas de recette miracle" - Les autorités israéliennes et palestiniennes ont été impuissantes à stopper un mouvement de jeunes qui semble échapper à tout contrôle et que chaque mort palestinienne semble renforcer. Une jeunesse née avec pour seul horizon le mur de séparation qui enferme la Cisjordanie, en butte aux vexations de l'occupation et de la colonisation, laisse exploser une hargne nourrie par les réseaux sociaux. "Il n'y a pas de recette miracle. Lors des deux précédentes intifadas, cela nous a pris des jours, des semaines et même des années pour y parvenir. J'espère que cette fois-ci cela ira plus vite", a confessé le ministre israélien de l'Energie Youval Steinitz, un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu. De son côté, la direction palestinienne s'est contentée d'annoncer qu'elle allait saisir la justice internationale des conditions dans lesquelles les forces israéliennes ont abattu des auteurs d'attentats présumés et qu'elle a assimilées à des "exécutions extrajudiciaires". Au moins l'un des trois Palestiniens auteurs des attentats de mardi a été tué, les deux autres ont été blessés par balles, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la police Micky Rosenfeld. Agés d'une vingtaine d'années pour deux d'entre eux, ils sont tous du quartier irréductible de Jabal Mukaber à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël, a indiqué la police. Dans la matinée, deux Palestiniens, l'un armé d'un pistolet, l'autre de deux couteaux, ont répandu l'effroi sur la ligne de bus 78 dans le quartier juif d'Armon Hanatziv à Jérusalem-Est, a indiqué M. Rosenfeld qui a fait état de deux morts dont un homme de 60 ans. Trois autres passagers ont également été blessés, selon les secours. Un des deux auteurs a été tué, le second blessé par balles par la police. - "Une trentaine de coups de feu" - "J'ai entendu une vingtaine ou une trentaine de coups de feu entre la police et les terroristes", a témoigné un riverain. Quelques minutes plus tard, un Palestinien a foncé avec sa voiture sur des piétons à un arrêt de bus dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem-Ouest, tuant une personne et blessant légèrement une autre. Il est ensuite sorti de sa voiture et a poignardé d'autres passants, avant d'être blessé par balles, selon la police. Au total, dix personnes ont été blessées dans les deux attentats, selon les secours. Plus tôt dans la matinée, un Palestinien avait fait quatre blessés, dont un grave, à Raanana, au nord de Tel-Aviv, dans une attaque à l'arme blanche dont l'auteur a été maîtrisé, selon la police. Les violences, qui secouent la Cisjordanie et Jérusalem depuis des mois et qui se sont amplifiées avec l'assassinat de deux colons le 1er octobre en Cisjordanie, ont fait sept morts côté israélien et plus de 25 côté palestinien, dont plusieurs auteurs d'attentat.

