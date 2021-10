Un concert pour les réfugiés à Flamanville

Le collectif Réfugiés Ouest Cotentin a été créé la semaine dernière, sur le secteur des Pieux/Flamanville, afin de soutenir l'action de l'association Itinérance, qui accompagne depuis des années les migrants, demandeurs d'asile et réfugiés, dans le Cotentin.

La photo du petit Aylan, échoué sur une plage de Turquie, a décidé les membres du collectif à franchir le pas. "Notre action permettra d'apporter d'une aide financière, certes, mais c'est surtout une action à long terme, indiquent les membres. On élève l'humanité quand on tire vers le haut ceux qui sont au plus bas". Le collectif souhaite apporter son aide "bénévole et citoyenne" également aux collectivités locales prêtes à accueillir des migrants.

Vendredi 16 octobre, la veille de la journée mondiale de refus de la misère, un temps d'échange et trois concerts seront organisés au Rafiot, à Flamanville. L'objectif est aussi de recruter des bénévoles, autour de divers ateliers : alphabétisation, soutien scolaire, santé, mobilité, aide juridique, etc. En seconde partie de soirée, les groupes Ledden, Minh May et Alphabet investiront la scène.

Pratique. A partir de 18h30 au Rafiot, concerts à 20h30. Buvette et restauration sur place. Entrée 5€. Plus d'infos refugiesouestcotentin@gmail.com