La Haye (AFP). MH17: l'Ukraine aurait dû fermer l'espace aérien au dessus de la zone de conflit

Les autorités ukrainiennes auraient dû fermer l'espace aérien au dessus de l'est du pays en raison du conflit entre rebelles et forces gouvernementales, a conclu mardi l'enquête internationale menée par les Pays-Bas sur le crash du vol MH17, abattu alors qu'il survolait cette zone. "Nous avons conclu qu'il y avait suffisemment de raisons, pour les autorités ukrainiennes, de fermer par précaution l'espace aérien au dessus de la partie est du pays", a déclaré le directeur du Bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité (OVV), Tjibbe Joustra, lors d'une conférence de presse. Un missile de type BUK tiré depuis une zone tenue par des rebelles prorusses a provoqué le crash de l'appareil, qui transportait 298 personnes, le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, a conclu mardi l'enquête internationale menée par les Pays-Bas. "Le vol MH17 s'est crashé suite à la détonation d'une ogive à l'extérieur de l'avion contre le côté gauche du cockpit", a déclaré le directeur du Bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité (OVV), Tjibbe Joustra, lors d'une conférence de presse. "Cette ogive correspond au type de missiles installés sur les systèmes de missile sol-air BUK".

