Paris (AFP). Cazeneuve aux policiers: nous ne gagnerons rien à opposer police et justice

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a averti mardi qu'il n'y avait rien à "gagner" à "opposer" police et justice, à la veille d'une manifestation de policiers devant la Chancellerie."Nous ne gagnerons rien à opposer la grande maison qui est la nôtre à d'autres institutions", a-t-il dit lors d'un discours devant les forces de l'ordre à l'Ecole militaire à Paris, en évoquant les relations entre police et justice. "Il faut éviter les emportements et les amalgames et toutes propositions qui affaiblissent la relation entre la police et la justice", a-t-il insisté. Fait rarissime, les syndicats policiers ont tous appelé à un "rassemblement" mercredi devant le ministère de la Justice et devant les tribunaux en province. Ils entendent protester après que l'un des leurs a été grièvement blessé par un malfaiteur en cavale et fiché, lors d'une fusillade en Seine-Saint-Denis la semaine dernière. Les syndicats de police et la droite ont mis en cause la ministre de la Justice Christiane Taubira, qui a envisagé de mieux encadrer les permissions de détenus. "Je ne peux accepter que des policiers et des gendarmes puissent être atteints par des personnes qui devaient être en prison", a déclaré M. Cazeneuve. "A chaque fois qu'un policier ou un gendarme est outragé, une grande sévérité s'impose", a estimé le ministre de l'Intérieur. "Il y a eu un dysfonctionnement mais il faut faire preuve de fermeté et de responsabilité. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette exigence sera la vôtre, y compris dans ce que vous avez au fond du coeur", a-t-il lancé aux forces de l'ordre. Le Premier ministre Manuel Valls "s'exprimera dans les heures qui viennent" sur ces questions, a-t-il ajouté. Plus de 17.000 reconduites à la frontière auront été effectuées en 2015, contre 15.000 l'an dernier, a égalemen annoncé Bernard Cazeneuve, évoquant une "activité considérable" de la police dans ce domaine. "Nous serons au-delà de 17.000 reconduites à la frontière en 2015", contre "15.253" en 2014, a-t-il affirmé. Dans un contexte de "pression migratoire inédite", il y a une "activité considérable" contre l'immigration illégale, a-t-il assuré. Le ministre de l'Intérieur a promis pour "dans quelques semaines" un "plan complet et global" contre le trafic des armes, qui doit passer par un "renforcement" de moyens et du contrôle dans les ports.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire