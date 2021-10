Blocage de Rouen par les forains : les élus réagissent

Yvon Robert, maire de Rouen, et Frédéric Sanchez, président de la Métropole

Les deux élus "regrettent et condamnent fermement les actions de blocage menées par des forains. Ces actions qui pénalisent gravement de très nombreux Rouennais, habitants de la Métropole et au-delà, sont inacceptables. [...] Les pouvoirs publics ont anticipé l'accueil de la foire en aménageant un site de qualité, habitué à recevoir de grandes manifestations, connu de tous." Et les deux élus d'en appeler "à la raison et à la responsabilité des forains. Cela doit commencer par la levée immédiate des blocages et par la reprise du dialogue".

Valérie Fourneyron, députée et conseillère municipale de Rouen

Sur Twitter, l'élue appelle à "la levée immédiate des blocages" et manifeste sa "solidarité avec les Rouennais pris en otage par l'attitude irresponsable" des forains.

Robert Picard, conseiller municipal UDI à Rouen

"Sur le fond, nous sommes et nous restons opposés au déménagement de la foire Saint-Romain à l'extérieur du coeur de ville. La Saint-Romain est chez nous une tradition séculaire. Elle est un élément d'attractivité pour nos commerces, elle est une grande fête populaire qui doit rester accessible à tous. Elle donne du travail à des centaines de personnes."