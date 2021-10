Téhéran (AFP). Iran: le Parlement approuve l'accord nucléaire conclu avec les grandes puissances (médias officiels)

Les députés iraniens ont approuvé mardi l'accord nucléaire avec les grandes puissances par 161 voix pour, 59 contre et 13 abstentions, trois mois après sa conclusion le 14 juillet, ont annoncé les médias d'Etat. Les députés ont voté en faveur de la mise en oeuvre de l'accord prévoyant une levée des sanctions internationales imposées à l'Iran en échange de son engagement à ne pas se doter de l'arme atomique et à limiter son programme nucléaire civil. Ce vote met fin à un débat souvent houleux entre les partisans de l'accord et ses opposants conservateurs, pourtant majoritaires au Parlement, qui le considéraient plus favorable aux grandes puissances qu'à leur propre pays. Mais les députés qui étaient contre cet accord ont dû tenir compte du feu vert donné au texte par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur tous les grands dossiers du pays, mais avait souhaité que le Parlement ait son mot à dire. Le vote du Parlement iranien intervient après l'échec du Congrès américain, dominé par les Républicains farouchement opposés à l'accord, à le torpiller. Plus rien ne s'oppose désormais à son application par toutes les parties signataires, Iran, Etats-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne. La levée des sanctions va permettre à l'Iran de relancer son économie, tandis que les grandes puissances voient dans l'accord le moyen de réduire la menace nucléaire dans une région en proie à de nombreux conflits. L'accord avait été conclu mi-juillet à Vienne à l'issue de près de deux années de négociations acharnées dirigées côté iranien par le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif.

