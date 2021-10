Cinq stars attendues dans un personnage rendu célèbre par Disney

La diabolique Cruella réapparaîtra prochainement au cinéma dans un film en prises de vue réelles, écrit par Kelly Marcel, scénariste de "Cinquante nuances de Grey" et "Dans l'ombre de Mary", film qui mettait en scène Tom Hanks dans la peau de Walt Disney.

La méchante des "101 dalmatiens" a déjà connu son heure de gloire au grand écran dans un long-métrage d'animation sorti en 1961 et deux films en live action, sortis en 1996 et 2001. L'obsédée des fourrures à la crinière blanche et noire était alors incarnée par Glenn Close.

Pour le retour de Cruella, Disney devrait une nouvelle fois faire appel à une grande figure du 7e art, à l'image de l'ensemble de ses adaptations en chair et en os de ses classiques animés. Dans les années à venir, "Le Livre de la jungle", "La Belle et la Bête", "Dumbo", "Mulan", "'Pinocchio" ou "Merlin l'enchanteur" connaîtront tour à tour leur propre version live, enrôlant les plus grandes stars d'Hollywood.

Robert Downey Jr

L'acteur le mieux payé est attendu dans la peau de Gepetto, le menuisier qui a fabriqué Pinocchio dans une adaptation écrite et surement réalisée par son ami Paul Thomas Anderson. Warner Bros. tente de développer ce projet depuis trois années maintenant. Le film est notamment passé entre les mains de Tim Burton et de Ben Stiller.

Emma Watson

Le 29 mars 2017 sortira "La Belle et la Bête", une nouvelle interprétation du célèbre conte menée par Disney. L'ancienne Hermione de la saga "Harry Potter" y tiendra le rôle principal, celle de Belle, sous la direction de Bill Condon ("Twilight"). Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Stanley Tucci, Ewan McGregor, Kevin Kline, Ian McKellen et Emma Thompson sont attendus également au casting.

Reese Witherspoon

La jolie blonde a hérité du personnage de Fée clochette dans "Tink", un film davantage centré sur ce petit personnage que Peter Pan. L'actrice succédera ainsi à Julia Roberts ou Ludivigne Sagnier qui ont déjà incarné ce petit personnage dans "Hook" de Steven Spielberg et "Peter Pan" de P.J Hoogan.

Johnny Depp

Six ans après l'énorme succès de "Alice au pays des merveilles", qui avait passé la barre du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, l'héroïne de Lewis Carroll reviendra le 1er juin 2016 pour une nouvelle aventure, "De l'autre côté du miroir. Johnny Depp reprendra son rôle du Chapelier fou, Mia Wasikowska celui d'Alice et Helena Bonham Carter celui de la Reine rouge. Occupé par l'adaptation live de "Dumbo", Tim Burton a quant à lui cédé sa place à James Bobin.

Angelina Jolie

Elle aussi retrouvera le costume de Maléfique pour une suite qui n'a encore ni de réalisateur, ni date de sortie. En 2014, sa prestation dans la peau de cette sorcière diabolique jetant à sort à la princesse Aurore avait rencontré un beau succès en rapportant 758M$ au box-office.