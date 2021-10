Yvon Robert et Frédéric Sanchez regrettent les actions de blocage à Rouen

"Ces actions qui pénalisent gravement de très nombreux Rouennais, habitants de la Métropole et au-delà, sont inacceptables", ont exprimé les deux élus.

"Depuis décembre 2014, Yvon Robert et Frédéric Sanchez répètent que les quais ne peuvent plus accueillir la foire Saint-Romain, que le Préfet l'interdit à cet endroit parce que la sécurité du public ne peut plus être assurée et que des travaux majeurs doivent s'y tenir sur plusieurs années et ont d'ores et déjà débuté. Les pouvoirs publics ont anticipé l'accueil de la foire en aménageant un site de qualité, habitué à recevoir de grandes manifestations, connu de tous", nous explique-t-on au cabinet du maire de Rouen.

Les deux élus espèrent une levée imminente des blocages et se disent prêts à reprendre le dialogue.