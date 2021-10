L'association de surveillance Aircom relève un taux important de particules, et cela devrait se poursuivre jusqu'à demain. Les personnes fragiles, et souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques doivent rester vigilants et éviter l'exercice physique... La population est appelée à laisser sa voiture au garage et à éviter de bruler des déchets verts.