Le nouvel opus de Yodelice sort aujourd'hui en édition limitée! Retrouvez dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement légal ce nouvel Ep dont My Blood is burning ou encore More than meets the eye.



Vous pourrez découvrir Yodelice en Live les 10, 11 et 12 Juin prochain au Festival Papillons de nuits à St-Laurent de Cuves.





Découvrez en vidéo "My Blood is Burning" :