Jesse Koczon, 4 ans, gouverneur du New Jersey pour un jour.

Veut-il une glace ? Un tour de manège ? Non ! Il veut devenir gouverneur du New Jersey mais tout le monde lui dit qu'il est trop petit. La vidéo de ce petit garçon de 4 ans, Jesse Koczon, a été vue plus de 100 000 fois sur Youtube. Parmi ceux qui l'ont visionné, le gouverneur du New Jersey. Chris Christie l'a invité à visiter son bureau et l'a nommé «Gouverneur honoraire» pour une journée, lors d'une cérémonie mercredi. Le petit frère de Jesse a quant à lui été nommé « gouverneur adjoint », histoire de ne pas faire de jaloux.