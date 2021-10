A Cherbourg, on prépare déjà les fêtes de Noël

Un avant-goût de Noël à Cherbourg, ces derniers jours... Les services de la ville ont débuté l'installation des 477 décorations, dans 54 rues et places. Le coût de ces illuminations de Noël, équipées à 100% de LED, plus économiques en énergie, est estimé à un peu plus de 264.000 euros. Cherbourg sera illuminée du 4 décembre au 3 janvier.



L'Union Cherbourg Commerces a quant à elle confirmé officiellement le retour de la patinoire à Cherbourg, place De Gaulle. Elle sera plus grande que l'an passé, 375 m2 de glisse, accessibles à partir du 4 décembre. La piste de luge sera également réinstallée, place centrale, avec un inclinaison plus forte que l'an passé (+ 2 mètres). Contrairement à l'an dernier, cette piste sera synthétique, afin d'être accessible quelle que soit la météo du jour. Le tarif reste le même qu'en 2014, 4 euros la demi-heure de patinage avec une descente de luge offerte, ou 50 cts la descente de luge.