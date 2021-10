Bobigny (AFP). Un adolescent tué à Pantin à coups de couteau et de marteau

Un adolescent de 16 ans a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Pantin (Seine-Saint-Denis) par un groupe de personnes qui l'ont frappé à coups de couteau et de marteau en pleine rue avant de prendre la fuite, a-t-on appris de sources policière et judiciaire. "A l'arrivée des policiers", qui ont été prévenus par des riverains peu après minuit, la victime "gisait dans son sang sur le trottoir". Les pompiers ne sont pas parvenus à le réanimer, ont ajouté ces sources, confirmant une information du Parisien. Ces riverains ont rapporté avoir vu un groupe de personnes "s'en prendre à un homme à coups de couteau et de marteau" avant de prendre la fuite à bord d'une voiture "qui aurait percuté un véhicule en stationnement dans sa course", selon la source judiciaire. La voiture a été retrouvée plus tard dans la nuit à La Courneuve, une autre commune de Seine-Saint-Denis, vide de ses occupants. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis a été chargée de l'enquête. Pour l'heure, "il n'y a pas d'éléments sur l'origine et le motif des faits, ni sur l'identité des auteurs", a expliqué un représentant du parquet de Bobigny, qui s'est rendu sur place.

