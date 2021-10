Jérusalem (AFP). Deux Palestiniennes tuées à Gaza, Israël assure avoir déjoué un attentat

Une Palestinienne enceinte et sa fillette de deux ans ont été tuées dans un raid aérien israélien dimanche à Gaza lors d'une nouvelle journée de violences, Israël affirmant par ailleurs avoir déjoué une tentative d'attentat à la bombe. Malgré les appels de la communauté internationale à la retenue, l'escalade des violences s'est poursuivie en Israël et dans les territoires palestiniens. Après Washington qui avait exprimé son inquiétude samedi, la présidence française a qualifié dimanche cette escalade "d'extrêmement () dangereuse", appelant les parties à "tout mettre en oeuvre pour apaiser la situation". Tôt le matin, l'aviation israélienne a mené un raid à Gaza en représailles au tir d'une roquette interceptée samedi soir par le système antimissiles "Dôme de fer" dans le sud d'Israël, a indiqué l'armée affirmant que la cible était "deux ateliers de fabrication d'armes du Hamas". Selon des sources médicales palestiniennes, Nour Hassan, 30 ans, et sa fille Rahaf, 2 ans, ont été tuées dans le raid. Leurs funérailles dimanche risquent de donner lieu à une nouvelle mobilisation. On ignore si le Hamas ou une autre force gazaouie a tiré la roquette mais Israël tient "le Hamas pour responsable de toute agression" provenant de Gaza, a prévenu le porte-parole de l'armée, le colonel Peter Lerner. Cette roquette était la deuxième tirée sur Israël depuis que Gaza, qui sort de trois guerres avec Israël en six ans, s'est retrouvée entraînée dans la spirale des violences. - Spectre des attentats - Israël a par ailleurs affirmé avoir déjoué le premier attentat à la bombe depuis le début du cycle des violences. L'incident survenu dimanche en Cisjordanie occupée, sur une route près de la colonie israélienne de Maalé Adoumim, a réveillé le spectre des attaques qui avaient semé la terreur chez les Israéliens pendant la deuxième Intifada. Selon les Affaires étrangères israéliennes, le dernier attentat à la bombe remonte au 21 novembre 2012 à Tel Aviv. Cependant, les circonstances de l'incident de dimanche demeurent extrêmement confuses. Un policier a repéré un véhicule à ses yeux suspect puisqu'il circulait sur une voie réservée aux bus, et lui a ordonné de s'arrêter, a rapporté la police. La conductrice est sortie du véhicule, le policier s'est approché. La femme a crié "Dieu est grand" en arabe et une bombe a explosé dans la voiture, a indiqué une porte-parole de la police, Luba Samri Interrogée par l'AFP, elle a affirmé qu'il s'agissait d'une tentative d'attentat suicide. La conductrice, une Palestinienne de Jéricho (Cisjordanie), âgée de 31 ans, est grièvement blessée. Elle avait dans un premier temps été donnée pour morte. Un policier a été légèrement atteint. La conductrice a été fouillée sur place à la recherche d'une éventuelle ceinture d'explosifs. Des photos de sa voiture la montrent très peu endommagée. On ignore comment l'explosion a été déclenchée. - Un test pour le cessez-le-feu - Depuis le début de la vague de violences, 23 Palestiniens ont été tués, dont sept auteurs présumés d'attaques à l'arme blanche, ainsi que quatre Israéliens. Israël a en outre arrêté des centaines de Palestiniens. Les violences se sont étendues à la bande de Gaza où neuf jeunes palestiniens ont été tués vendredi et samedi par les soldats israéliens le long de de la barrière qui, avec la frontière égyptienne, enferme hermétiquement Gaza.

