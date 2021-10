Londres (AFP). Mondial de rugby: les Boks face aux Gallois et Australie-Ecosse en quarts

L'hémisphère sud contre le nord L'Afrique du Sud affrontera le Pays de Galles, alors que l'Australie sera opposée à l'Écosse en quarts de finale de la Coupe du monde, les 17 et 18 octobre à Twickenham. L'affiche des deux premiers matches a été déterminée par la victoire de l'Australie sur le pays de Galles (15-6). Les deux derniers quarts de finale seront déterminés dimanche par le résultat du match Irlande-France. Le vainqueur (ou l'Irlande en cas de match nul) affrontera l'Argentine, alors que le perdant jouera contre les All Blacks. Les deux matches auront lieu à Cardiff. "Cela va être plus difficile, a reconnu Sam Warburton, le capitaine gallois, car nous nous retrouvons du côté hémisphère sud du tableau. Mais nous avons toujours comme objectif d'accéder aux demi-finales". Les Australiens ont remporté un succès étriqué sur les Gallois dans un match très serré et très engagé, réglé par les buteurs, Bernard Foley côté wallaby et Dan Biggar chez les Gallois. Brillants face aux Anglais le 3 octobre (33-13), les Australiens ont cette fois démontré qu'ils possèdent un état d'esprit remarquable et surtout une défense hermétique qui a fait la différence en milieu de seconde période lorsque les Wallabies réduits à 13 ont résisté aux pilonnages des Gallois. - Le Japon officiellement éliminé - Les Australiens peuvent d'ores et déjà entrevoir les demi-finales, tant leur adversaire en quart, l'Écosse, semble éloigné du très haut niveau. Le XV du Chardon, absent du cercle fermé des huit meilleures équipes de la planète en 2011, a déjà réussi son Mondial en accédant aux quarts de finale. Mais que ce fut dur! L'équipe de Vern Cotter a souffert avant de s'imposer (36-33) face aux Samoans, auteurs de 4 essais contre trois aux Écossais, portés par la réussite de leur capitaine Greig Laidlaw, qui a inscrit 26 points au total. La qualification de l'Écosse entraîne par ricochet l'élimination du Japon, qui affrontera pour l'honneur les États-Unis dimanche. Auteurs de "la" performance de la première phase avec leur succès face à l'Afrique du Sud (34-32) le 19 septembre, les "Brave Blossoms" regretteront sans doute les points de bonus abandonnés face à l'Écosse (défaite 45-10) et aux Samoa (victoire 26-5). Ces deux petits points manquent au moment des comptes finaux. En attendant, les Japonnais ont fait souffler le vent du renouveau sur le rugby mondial. Et ils disposent désormais de quatre ans pour bien préparer la Coupe du monde 2019. A domicile.

