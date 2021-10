Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Gaza: deux adolescents palestiniens tués par des tirs israéliens

Deux adolescents palestiniens ont été tués et 10 autres blessés samedi par des tirs israéliens dans la bande de Gaza, le long de la barrière de séparation avec Israël, ont indiqué les services de secours de l'enclave. La mort de Marwan Barbakh, 13 ans, et de Khalil Othmane, 15 ans, lors de heurts à l'est de Khan Younès porte à neuf le nombre de jeunes Palestiniens tués depuis vendredi par des tirs israéliens le long de la barrière de séparation qui enferme la bande de Gaza. Des heurts ont de nouveau éclaté samedi en plusieurs endroits de la barrière qui, avec la frontière égyptienne, enferme hermétiquement Gaza, alors que Palestiniens et Israéliens sont engagés depuis le 1er octobre dans une escalade des violences en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Vingt Palestiniens ont été tués, dont sept auteurs présumés d'attaques à l'arme blanche, ainsi que quatre Israéliens depuis le 1er octobre.

