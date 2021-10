Jérusalem (AFP). Les Palestiniens enterrent leurs morts

Les Palestiniens enterrent leurs morts dans tous les territoires samedi dans un climat de nervosité exacerbée au lendemain de la journée la plus meurtrière dans l'escalade des violences avec les Israéliens. La journée s'annonce d'autant plus turbulente que la confrontation pourrait être entrée en terrain inconnu. Les violences se sont étendues vendredi pour la première fois à la bande de Gaza, théâtre de trois guerres avec Israël en six ans. L'escalade risque de se poursuivre à l'occasion des funérailles de trois Palestiniens: deux à Hébron, poudrière de Cisjordanie, et un à Chouafat, camp de réfugiés explosif et irréductible de Jérusalem-Est. Quatre Palestiniens devaient être mis en terre dans la bande de Gaza. Ahmad Qali, 22 ans, tué par des tirs israéliens lors d'une nouvelle bataille rangée dans le camp de Chouafat vendredi soir, est le deuxième Palestinien à succomber en moins de 48 heures. Depuis le 1er octobre, date du meurtre de deux colons en Cisjordanie, les violences ont tué quatre Israéliens et 17 Palestiniens dont six agresseurs présumés. Samedi matin, une treizième attaque à l'arme blanche en huit jours contre des Israéliens ou des juifs s'est produite. Deux ultra-orthodoxes juifs ont été légèrement blessés à Jérusalem, tandis que l'auteur, un Palestinien de 16 ans, a été abattu, selon la police. Dans la nuit s'est alourdi le bilan du plus grave évènement entre Israël et la bande de Gaza depuis la guerre meurtrière de l'été 2014. Sept jeunes Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens près de la barrière de sécurité qui, avec la frontière égyptienne, enferme hermétiquement le territoire palestinien, selon un nouveau bilan des services de secours locaux. 145 Palestiniens ont été blessés. - Tir de roquette sur Israël - Cet évènement pose la question d'une riposte venue de la bande de Gaza et notamment du Hamas, le mouvement islamiste qui la gouverne de manière exclusive. Une roquette tirée de la bande de Gaza est tombée dans la nuit dans un secteur inhabité du sud d'Israël sans faire de blessé, selon l'armée israélienne. Fait exceptionnel, Israël n'a pas lancé de raid aérien de rétorsion, au moins dans l'immédiat, indication possible d'une volonté de ne pas enclencher une spirale d'hostilités. Le tir de roquette n'ayant pas été revendiqué, on ignore s'il est le fait du Hamas ou d'un autre groupe combattant de la bande de Gaza. Le Hamas pourrait ne pas avoir intérêt à envenimer les choses, estiment les experts, car il se reconstruit après avoir été durement frappé par la guerre de 2014. A contrario, il ne peut rester à l'écart du mouvement en cours en Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé et séparé géographiquement de la bande de Gaza par le territoire israélien, et de Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et également occupée par Israël. La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont en proie à des tensions qui ont réveillé le spectre d'une troisième intifada, du nom des soulèvements populaires de 1987 et 2000 ayant fait des milliers de morts. Les analystes estiment qu'on n'en est pas là mais mettent en garde contre le risque qu'un incident grave ne mette le feu aux poudres pour de bon. Le chef du Hamas à Gaza Ismaïl Haniyeh est sorti de sa réserve vendredi pour appeler à "renforcer et accentuer l'intifada". - Intifada ou soulèvement populaire - Au même moment, des centaines de jeunes sont allés manifester leur solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie et Jérusalem devant la barrière de sécurité, bravant le danger dans une zone où ils se savaient exposés aux tirs israéliens. L'armée israélienne a expliqué dans la nuit que les manifestants s'étaient introduits dans le no man's land, avaient lancé des pierres et une grenade, et "menaçaient de créer une brèche dans la barrière et de donner l'assaut aux communautés" israéliennes situées de l'autre côté. Après des tirs de sommation, elle a ouvert le feu sur les principaux agitateurs, selon elle. Mohammed al-Raqab, 15 ans, Ahmed al-Hirbaoui, Chadi Daoula, Abed al-Wahidi, Adnane Abou Aliane et Nabil Charaf, 20 ans, et Jihad al-Obeid, 22 ans, sont les premiers Gazaouis tués depuis le 1er octobre et le début de l'escalade des violences entre Palestiniens et Israéliens. Trois d'entre eux ont été enterrés dans la nuit. Quatre autres devaient être inhumés samedi. Jusqu'alors, le mouvement s'est distingué par sa spontanéité. Les voix s'élèvent désormais pour réclamer une direction collégiale, comme cela avait été le cas lors des deux intifadas.

