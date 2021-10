Pyongyang (AFP). Corée du Nord: imposante parade militaire, Kim prêt à affronter les Etats-Unis

La Corée du Nord est prête à faire face à toute menace des Etats-Unis, a affirmé samedi son numéro un, Kim Jong-Un, en présidant une parade qui pourrait être l'une des plus imposantes démonstrations de force de l'histoire du pays. Vague après vague, des milliers de soldats marchant au pas de l'oie ont défilé sur la place Kim Il-Sung à Pyongyang, à l'occasion du 70e anniversaire du parti unique. Portant son traditionnel costume sombre à col Mao, le dirigeant nord-coréen a été salué par le commandant de la garde d'honneur avant de passer en revue des milliers de soldats marchant en formations. "Aujourd'hui, notre parti proclame avec détermination que nos forces armées révolutionnaires sont capables de faire face à toute guerre provoquée par les Etats-Unis, et nous sommes prêts à protéger notre peuple et le ciel bleu de notre patrie", a lancé le dirigeant nord-coréen. Le défilé était organisé en hommage au parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, qui règne au bon plaisir de trois générations de Kim, considérés comme la seule dynastie communiste de l'Histoire dans ce pays, l'un des plus hermétiques au monde. "Le Parti des travailleurs de Corée est un parti invincible qui forme un tout avec le peuple", a ajouté le leader nord-coréen dans un discours de trente minutes, ponctué d'applaudissements de dizaines de milliers de personnes. Il n'a pas tari d'éloges envers les Nord-Coréens, les qualifiant de "source du miracle" qui a permis à un pays arriéré de se transformer en "puissant Etat socialiste, indépendant et autonome en matière de défense". Des chars, d'autres véhicules blindés et des missiles à longue portée ont pris part à cette parade massive. Les observateurs sont à l'affût de tout nouvel équipement qui pourrait être le signe d'une avancée dans le programme militaire nord-coréen. "Vive le Parti invincible des travailleurs de Corée", proclamait une large banderole suspendue à un ballon gonflé à l'hélium qui surplombait la place nommée en l'honneur du grand-père du dirigeant nord-coréen. Les immeubles entourant la place étaient ornés des drapeaux du parti communiste -- faucille et marteau sur fond rouge -- et du drapeau bleu, blanc rouge de la Corée du Nord. La place était submergée par une mer de couleurs, des dizaines d'hommes et de femmes agitant des drapeaux et des fleurs, malgré des conditions climatiques peu favorables, la pluie ayant succédé à un orage nocturne. - Armes nucléaires - Le numéro un nord-coréen avait rendu hommage à sa lignée en se rendant vendredi à minuit au palais du Soleil Kumsusan, transformé en mausolée pour son père et son grand-père Kim Il-Sung, fondateur de la Corée du Nord. Les festivités annoncées dès février semblent parmi les plus fastueuses depuis que Kim Jong-Un a pris les rênes du pouvoir à la suite du décès de son père Kim Jong-Il en 2011. Selon les chercheurs de l'Institut américano-coréen de l'Université John Hopkins, les images satellite sur les préparatifs du défilé, quatre jours à l'avance, ont montré qu'il s'agirait d'une des plus grandes parades de l'histoire nord-coréenne. Un terrain d'entraînement aux défilés, dans l'est de Pyongyang, qui compte même une reproduction de la place Kim Il-Sung, fourmillait de 700 camions, 200 véhicules blindés, 800 tentes, de militaires et de chevaux, selon des images datées du 6 octobre. Ces défilés de grande envergure, occasion rare pour la Corée du Nord d'ouvrir sa porte à la presse étrangère, dont les mouvements sont restreints, ont des objectifs multiples. A l'intérieur, c'est un déploiement de fierté nationale et de ferveur patriotique destinées à soutenir le leader suprême.

