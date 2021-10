Paris (AFP). Face à l'afflux de réfugiés, la générosité parfois maladroite des Français

n fait preuve en septembre d'une générosité exceptionnelle mais parfois maladroite. "Ça a dépassé nos attentes, c'est le moins qu'on puisse dire." Dans le Val-d'Oise, le Secours populaire français avait fait un appel aux dons pour les quelque 200 réfugiés accueillis à Cergy et Montmorency. Ils espéraient récupérer quelques manteaux, pulls ou pantalons Plus de dix tonnes de vêtements ont été récoltées en deux semaines. Problème de "confiance" envers les associations ou "pas beaucoup de moyens" financiers, nombreux sont ceux qui ont préféré faire des dons en nature plutôt qu'en espèces sonnantes et trébuchantes, observe Patrick Pazkiewiez, responsable de l'association dans ce département francilien. Un élan de générosité "énorme" qui "part d'un bon sentiment", mais se révèle un peu gênant: "on s'est vite retrouvés submergés de vêtements", commente le bénévole, "près de 60% ne correspondent pas aux besoins et sont à jeter". Il y a eu aussi des poussettes, des couches, des produits pour les nourrissons, "toujours utiles même s'il n'y a pas beaucoup de bébés", ajoute-t-il. "Maintenant, on explique qu'on a aussi besoin de dons financiers pour acheter des choses auxquelles on n'avait pas pensé", comme des portants et des cartons pour les vêtements. Ou pour financer des sorties, telle cette balade en bateau-mouche prévue ce samedi à Paris pour les réfugiés. - Cours de français, permanences médicales - A Bonnelles, dans les Yvelines, une salle du monastère des Orantes qui accueille des réfugiés syriens et irakiens s'est transformée en véritable "magasin", raconte le maire Guy Poupart: un vaste bazar où sont stockés "des dizaines de mètres cubes" d'habits, produits d'hygiène, meubles, séchoirs à linge. Outre les cadeaux des uns et des autres, beaucoup donnent aussi de leur temps pour la soixantaine de réfugiés. "Il y a des cours de français le matin et l'après-midi et des permanences médicales assurées par des médecins trois fois par semaine", énumère l'édile, admiratif de cet élan populaire. Pour Luc Evrard, directeur de la collecte chez Médecins du Monde (MDM), le déclic a été la diffusion mondiale de la photo d'Aylan, ce petit Syrien retrouvé mort sur une plage turque après avoir tenté de rejoindre l'Europe avec sa famille. "Jusqu'à début septembre on n'avait pas le sentiment d'une grande solidarité. Et puis il y a eu le choc Aylan." Au total, l'ONG a récolté "400.000 euros de plus qu'un mois de septembre normal". Il y a eu aussi un vrai désir de s'engager. Après la photo d'Aylan, MDM a reçu "80 propositions de bénévolat en un week-end dans la région Nord-Pas-de-Calais" pour venir en aide aux migrants de Calais. Au lycée désaffecté Jean-Quarré, à Paris, des voisins ou citoyens sensibles au sort des migrants qui s'y sont réfugiés sont également venus proposer cours de français, assistance juridique, ou coiffure. Même scénario au campement parisien de la porte de Saint-Ouen où survivaient des Syriens, pris depuis en charge par la mairie de Paris: des gestes de solidarité comme un repas de l'Aïd servi à des dizaines d'entre eux par des croyants généreux. Et d'autres gestes plus gauches voire carrément risqués, comme la distribution de médicaments, dont des antibiotiques, à des familles incapables d'en lire la notice. "Les gens ont l'impression de faire le tri dans leurs pharmacies. C'est la façon plus ou moins maladroite qu'ils ont trouvé pour exprimer leur générosité", commente Luc Evrard. Il a préféré renvoyer ces dons de médicaments vers les pharmacies et explique que l'ONG n'a "pas forcément besoin de dons en nature, et n'est pas organisée pour en gérer le traitement". Mais comme beaucoup d'acteurs il salue la "vraie générosité" des Français. "Il y a un mouvement de fonds dans la société. Notre challenge c'est de savoir si cet élan va se poursuivre."

