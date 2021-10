Jérusalem (AFP). Jérusalem: 2 Israéliens blessés au couteau, l'auteur palestinien tué

Deux ultra-orthodoxes juifs israéliens ont été légèrement blessés samedi à Jérusalem dans une nouvelle attaque à l'arme blanche dont l'auteur palestinien a été tué, ont indiqué la police et les secours. La police a indiqué que l'agresseur avait été neutralisé. Les secours ont rapporté qu'il avait succombé à ses blessures. Selon la police, l'auteur de l'attaque est un Palestinien de Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. La police a qualifié l'agression d'acte "terroriste". Elle avait situé l'attaque dans un premier temps à Jérusalem-Ouest mais des incertitudes sont apparues ultérieurement sur le lieu exact de l'agression à Jérusalem. C'est la treizième attaque à l'arme blanche en huit jours contre des Israéliens ou des juifs, commises par des Palestiniens dans leur très grande majorité. Deux Israéliens sont morts, 17 autres ont été blessés. Six des assaillants présumés ont été tués.

