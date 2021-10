New York (AFP). Des fans de Lennon célèbrent en chanson à New York son 75e anniversaire

Des fans de l'ancien Beatle John Lennon ont célébré vendredi en chanson à New York ce qui aurait été son 75e anniversaire, lors d'une cérémonie sobre et simple à Central Park. Ils étaient une centaine en fin de matinée, réunis au mémorial Strawberry Field, espace en bordure de Central Park dédié au musicien assassiné en 1980. Accompagnés de cinq guitares et d'un clavier, ses fans ont chanté certains de ses titres les plus célèbres tels "Imagine", "Get Back", "With a little help of my Friends", ou encore "Working Class Hero". "Je suis venue spécialement, je l'avais programmé il y a 9 mois", explique dans la petite foule détendue Cindy Savo, 65 ans, qui a fait près de 2.000 km pour venir du Mississippi, dans le sud des Etats-Unis. "Ma fille est très malade, mais elle m'a dit de venir, elle sait à quel point je suis une fan", ajoute-t-elle. John Lennon était né le 9 octobre 1940 à Liverpool, au Royaume-Uni. Il a été assassiné devant son immeuble du Dakota, en bordure de Central Park, le 8 décembre 1980. Ses admirateurs ont déposé vendredi fleurs, photos et pommes sur le mémorial de forme circulaire, qui porte en son centre le mot "Imagine". "J'ai aimé John toute ma vie. J'avais 14 ans quand ils sont venus" pour la première fois aux Etats-Unis. Ma chambre est toujours décorée avec John", ajoute Cindy Savo. "Le monde serait un meilleur endroit" s'il était toujours vivant, ajoute-t-elle à propos de l'artiste pacifiste. Mardi, quelque 2.000 personnes s'étaient déjà réunies à Central Park dans le cadre de son anniversaire pour tenter, à l'initiative de sa veuve Yoko Ono, de réussir la plus grande chaîne humaine en forme de signe de la paix. Mais le record n'a pas été battu. Il aurait fallu, a précisé le Guinness des Records, plus de 5.000 personnes.

