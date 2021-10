Paris (AFP). Air France, après les images choc de lundi, lance une campagne sur les réseaux sociaux

La direction d'Air France a lancé vendredi une vaste campagne pour rétablir son image en postant un clip sur les réseaux sociaux après les vidéos et photos désastreuses montrant deux de ses cadres molestés par des salariés. "Ce que vous avez vu lundi ce n'est pas le vrai visage d'Air France", dit en ouverture de la séquence d'une minute Xavier Broseta, le directeur des ressources humaines dont les images, pris dans une bousculade avec des salariés avant de s'échapper torse nu, ont fait le tour du monde. Le clip a été posté sur les comptes Air France de différents médias sociaux (YouTube https://www.youtube.com/watch?v=36MusuI6Gfc, Facebook et Twitter) et envoyé par mail, accompagné d'une lettre, à 15 millions de clients, selon la direction. Dans sa lettre, Air France assure à ses clients que "ces violences ont été le fait d'individus isolés et ne reflètent ni la réalité ni l?ambition de votre compagnie". "Ce que nous avons tous vu, ce n?est pas Air France", ajoute le texte signé du PDG Frédéric Gagey et des "équipes d'Air France". Le clip a été réalisé à partir de mercredi par l'agence audiovisuelle interne de la compagnie, selon un porte-parole d'Air France. "Air France c'est ça, Air France c'est nous et Air France c'est pour vous", martèlent tour à tour des salariés de l'entreprise, en français, anglais, chinois et espagnol, visages souriants, assurant leur fierté d'exercer leur métier. "Dans un monde extrêmement concurrentiel, Air France doit prendre des mesures courageuses afin d?assurer son avenir dans le peloton de tête des compagnies aériennes à vocation mondiale", explique Air France dans sa lettre. En 2014, Air France avait eu une démarche similaire en diffusant une vidéo à l'issue d'une grève des pilotes de deux semaines, contre les conditions de développement de la filiale Transavia France. Lundi, des incidents avaient éclaté en marge du Comité central d'entreprise (CCE) au cours duquel a été présenté un plan de restructuration après l'échec de négociations sur un plan de "compétitivité et de croissance". Sous des cris "à poil, à poil", "démission", le directeur des ressources humaines Xavier Broseta s'était retrouvé torse nu, chemise déchirée, avant de s'échapper en escaladant un grillage. Pierre Plissonnier, responsable de l'activité long courrier à Air France, avait été malmené de la même manière Le plan prévoit le retrait de 14 avions de la flotte, des réductions de fréquences et la fermeture de cinq lignes en Asie. Des mesures qui induisent un sureffectif de 2.900 personnes.

