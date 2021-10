Enchères en Normandie : le bric à brac de la déco

Lorsque les enchères font le buzz, c'est souvent pour des pièces vendues des centaines de milliers d'euros. Un peu cher pour décorer son chez-soi… Et pourtant, Guillaume Cheroyan, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de la Seine, à Rouen, insiste : "Les enchères ne sont pas élitistes. Il y a des meubles, des objets d'arts, des équipements électroménagers pour pas très chers." Et l'expert de citer une ménagère en métal argenté à 12 couverts estimée entre 20 et 50€. Côté art, même chose : "Pour des œuvres d'artistes locaux, il faut compter moins de 100€ ; Une gravure de Rouen, c'est entre 5 et 15€."

Delphine Bisman, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes du Vieux Palais, toujours à Rouen, renchérit : "Lors des ventes aux enchères classiques, que nous organisons une à deux fois par mois, avec du mobilier et des objets de décoration, les estimations oscillent entre 20 et 150€, que ce soit pour de la verrerie, des coupes de champagne ou des armoires."

Ventes à domicile

Et pour ceux qui n'osent pas entrer et lever la main pour enchérir, Guillaume Cheroyan organise régulièrement des ventes sur place : "Lors d'une succession où la famille se débarrasse du mobilier, nous faisons des lots et les vendons aux riverains." Un bon moyen de meubler son chez-soi… en regardant chez les autres !