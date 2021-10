Salon Maison Déco : six thématiques à découvrir pour les 22 000 visiteurs

Jusqu'au lundi 12 octobre se tiendra le salon de la maison et de la déco au parc des Expositions de Rouen. Pendant quatre jours, plus de 250 exposants aux spécialités diverses sont attendus : spécialistes du second œuvre et de la rénovation, de la création et de la décoration ou encore du jardin seront là pour répondre à toutes les questions des 22 000 visiteurs attendus. Six thématiques sont proposées : habitat, décoration, immobilier, maison en bois, nature et jardin et enfin métiers d'art.