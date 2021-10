Découvrez ces chanteurs qui se lancent dans la production de séries pour la télévision

Bruno Mars

Petit dernier à rejoindre l'univers télévisé, l'Hawaïen produira une comédie familiale incorporant des éléments musicaux pour la chaîne NBC, épaulé par Brian Grazer, producteur des films de Ron Howard notamment. L'histoire suivra une famille de musiciens du Bronx, bruyante et turbulente, qui accueillera un neveu de dix ans. L'interprète de "Locked Out of Heaven" n'est pas attendu devant la caméra, pour le moment.

Nicki Minaj

La rappeuse en revanche pourrait faire des apparitions dans la série qu'elle produira pour ABC Family. Encore sans titre, la comédie s'inspirera de sa propre vie en suivant l'arrivée d'une famille de Trinité-et-Tobago dans le Queens à la fin des années 80. Le tournage est prévu pour cet hiver.

Pitbull

Dans "305", en développement pour la Fox, le rappeur mettra en avant sa ville natale, Miami. Armando Christian Perez, son vrai nom, s'associera à l'histoire de Willy, un jeune adolescent de milieu modeste qui s'installe chez son oncle, un célèbre chef cuisinier, et fréquente l'une des meilleures écoles privées de Floride. Le nom de la série fait directement référence à l'indicatif de Miami et au surnom de l'artiste, Mr 305.

Jennifer Lopez

Après de brèves apparitions dans "Will et Grace" et "How I Met Your Mother", J-Lo s'implique davantage dans une série télévisée. "Shades of Blue", qu'elle produit pour NBC, la suivra dans la peau d'une policière arrêtée par le FBI et forcée à fournir des informations sur ses collègues véreux. Le résultat, qui comprend également Ray Liotta au casting, sera mis à l'antenne début 2016.

Mick Jagger

Pour sa première contribution au petit écran, le leader des Rolling Stones s'est associé à HBO et Martin Scorsese pour "Vinyl", une série à son image, très sexe, drogue et rock and roll. Bobby Cannavale sera le héros de ce drama musical attendu l'année prochaine. L'ancien acteur de "Boardwalk Empire" incarnera Richie Finestra, le producteur d'un prestigieux label new-yorkais chargé de découvrir de nouveaux talents dans les années 70.