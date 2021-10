Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Concert d'orgue à Saint-Éloi

Lisbeth Schlumberger se produira sur le grand orgue, accompagnée par le Chœur de chambre de Rouen sur le petit livre d'orgue de Jean-Sébastien Bach : un recueil de variations propices au recueillement.

Pratique. Vendredi 9 octobre à 20h. Temple Saint-Éloi à Rouen. Tarifs 8 à 13€. Tél. 06 14 19 59 69

- Didier Super au Trianon

Le joyeux drille investit la scène du Trianon pour un nouveau tour de chant sous forme d'une scabreuse parodie de spectacle pour enfants : un conte désenchanté, un brin cynique mais effroyablement drôle.

Pratique. Vendredi 9 octobre à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 4 à 7€. 02 35 73 95 15

- Hommage à la petite reine

La Cie Circa Tsuica, invitée par le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, présente son nouveau spectacle dans lequel la bicyclette a pignon sur rue. Une poignée de musiciens acrobates aussi drôles que talentueux évoluent en roue libre dans un spectacle déjanté réglé au millimètre : Maintenant ou jamais. Dans le cadre de ce spectacle de vélo acrobatique, d'autres disciplines circassiennes interviennent : bascule, portée et trapèze, des numéros qui s'entremêlent comme une évidence. Entraînés par les mélodies dynamiques d'une fanfare traditionnelle, les interprètes de Maintenant ou jamais scellent leur complémentarité, fruit d'une collaboration de dix ans dans un élan créatif fructueux : une énergie que rien ne freine, qui rayonne bien au-delà de la piste.

Pratique. 9 et 10 octobre à 20h30, 11 octobre à 15h et 13 octobre à 19h30. Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 9 à 29€. Tél. 02 32 13 10 50

- Hot Slap : un trio rockabilly énergique

Ce groupe rouennais vient de sortir en juin dernier son premier album de reprises rockabilly : un trio à l'énergie communicative réunissant guitare, contrebasse et batterie au nom du swing !

Pratique. Samedi 10 octobre à partir de 18h30. Centre André Malraux à Rouen. Tarif 8€. Tél. 02 35 08 88 99

- Exposition rue Eau de Robec

Le musée de l'Éducation expose en plein air près du Robec des reproductions d'images issues de son fonds particulier telles que le commandant Charcot face aux manchots ou une Alsacienne en costume traditionnel.

Pratique. Jusqu'au 23 novembre. Rue Eau de Robec à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 07 66 61

- À la maison de l'architecture

Pour inaugurer son nouveau lieu, la maison de l'architecture, en écho à Normandiebulle, présente une exposition dédiée aux super-héros justiciers et à leurs aventures au cœur des mégalopoles.

Pratique. Jusqu'au 23 décembre. Maison de l'architecture rue Victor Hugo. Gratuit. Tél. 02 35 71 85 45

- Deux plasticiens en écho

Le Centre d'art contemporain de la Matmut présente conjointement les œuvres de Nathalie Leroy Fiévée et de Vladimir Skoda : des variations sur le thème de l'espace, du relief et de la perspective.

Pratique. Jusqu'au 3 janvier 2016. Centre d'art à Varengeville. Gratuit. Tél. 02 35 05 61 73