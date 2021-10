Le championnat de France de planche à voile s'installe à Ouistreham

"Il s'agit d'une épreuve de slalom, présente Yves Thomas, vice-président du club Océan, en charge de l'organisation. "Notre spot est fréquenté par des amateurs de planches à voile tout au long de l'année et ce sera l'occasion pour beaucoup de voir ce qu'est le haut niveau, et pour les novices de découvrir une compétition très spectaculaire, avec de belles couleurs sur l'eau".

40 hommes et 13 femmes sont déjà inscrits. Chez les hommes, Antoine Questel et Pierre Mortefon, respectivement champions de France 2013 et 2014 et actuellement 4e et 2e au classement général, seront à suivre pour voir s'ils sont capables de combler leur retard sur le Marignanais Pascal Toselli. "Je dois m'imposer à tout prix à Ouistreham ! J'espère pouvoir remporter les deux dernières étapes AFF 2015, afin de récupérer le titre national" ne cache pas Antoine Questel. Chez les femmes, Delphine Cousin originaire de Carnac fera tout pour s'imposer : "Ouistreham est le spot sur lequel je suis devenue championne de France jeune pour la première fois. Alors, pourvu qu'il me réussisse à nouveau !"