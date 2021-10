Paris (AFP). Véhicules électriques: le bonus de 10.000 euros étendu aux diesels de plus de 10 ans

Le bonus de 10.000 euros actuellement accordé par le gouvernement pour l'achat d'un véhicule électrique en échange de l'abandon d'un véhicule à moteur diesel de plus de 15 ans sera étendu aux diesels de plus de 10 ans, a annoncé vendredi Ségolène Royal. "Nous allons donner le bonus de 10.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique en échange de l'abandon d'un vieux véhicule diesel de plus de 10 ans, au lieu de plus de 15 ans actuellement", a déclaré la ministre de l'Ecologie et de l'Energie sur iTélé.

