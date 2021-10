Quel acteur succédera à Daniel Craig dans le rôle de James Bond?

En pleine promotion de "007 Spectre", attendu le mois prochain, l'acteur a donné cette étonnante réponse à TimeOut London alors qu'il assurait le mois dernier au Daily Mail avoir signé pour un cinquième long-métrage et tenir le rôle tant qu'il en sera "physiquement capable". À un mois de la sortie du 24e opus, son discours a changé. Seul un cachet conséquent parviendrait désormais à le retenir.

Damian Lewis favori

Le successeur de Daniel Craig, interprète de l'agent secret depuis "Casino Royale" sorti en 2006, n'est pas encore officiellement connu, mais l'équipe du film se prépare depuis quelque temps à ce changement. Selon des sources proches de la saga, c'est Damian Lewis qui aurait la préférence des producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Wilson qui le trouveraient "sexy et sophistiqué", deux qualités primordiales pour endosser le smoking de James Bond. L'ancienne star de "Homeland" possède en plus un rayonnement international et est de nationalité britannique, comme l'ensemble des précédents acteurs, à l'exception de l'Australien George Lazenby.

En abondant dans ce sens, Colin Firth pourrait faire parfaitement l'affaire. L'acteur so british possède lui aussi l'élégance nécessaire et a pu s'entraîner à jouer aux espions en tournant "Kingsman : services secrets". Autre Britannique cité régulièrement, Henry Cavill pourrait également être sur les rangs, mais il est déjà impliqué dans une saga au grand écran, celle de Superman. Tom Hardy, récemment à l'affiche de "Mad Max Fury Road", serait lui aussi sur la liste des potentiels successeurs à Daniel Craig.

Des James Bond plus originaux

Et si le prochain interprète de 007 était noir ou d'une autre nationalité que britannique ? Le charismatique Idris Elba est souvent cité par la presse, les fans et même Pierce Brosnan qui trouve l'idée pertinente. Autre leader pour le rôle, Michael Fassbender est aussi sur beaucoup de lèvres. Sex-symbol aux origines allemandes, la star est sur tout les gros projets du moment. Prochainement à l'affiche de "MacBeth", il a incarné Steve Jobs pour Danny Boyle et tournera prochainement l'adaptation du jeu vidéo "Assassin's Creed".

Plus tournés vers l'action, Hugh Jackman et Jason Statham seraient sur les rangs. Australien comme George Lazenby, le premier est ouvert à la proposition. Quant au second, il tient absolument à être le prochain James Bond.