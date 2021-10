Los Angeles (AFP). L'un des héros du Thalys blessé en portant apparemment secours à une femme

L'un des trois héros américains du Thalys, Spencer Stone, a été poignardé dans la nuit de mercredi à jeudi à Sacramento, alors qu'il tentait apparemment de porter secours à une femme harcelée à la sortie d'un bar. Il a été hospitalisé et ses blessures sont "sérieuses" mais ses jours ne sont semble-t-il pas en danger. Une source proche de l'enquête a expliqué à l'AFP que l'incident avait eu lieu à la sortie d'un bar où le jeune homme, entouré d'amis en état d'ébriété, a tenté de s'interposer pour défendre une jeune femme en train d'être harcelée. "Il s'agit d'un incident très malheureux entre deux groupes de gens qui profitaient de la vie nocturne à Sacramento", a constaté lors d'une conférence de presse le chef adjoint de la police de cette ville de l'ouest américain, Ken Bernard. Il a toutefois répété que ce n'était "pas un acte de terrorisme et pas lié à ce qui s'est passé en France". Le 21 août, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, en vacances en Europe, étaient intervenus pour désarmer Ayoub El Khazzani dans un Thalys Amsterdam-Paris, l'empêchant de commettre ce qui aurait pu être un massacre dans ce train bondé. Spencer Stone, qui avait déjà subi de profondes blessures au cutter au cou et à la main pendant qu'il tentait de neutraliser El Khazzani, était traité jeudi "pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger mais qui sont sérieuses", a ajouté M. Bernard. La police de la ville a dit avoir reçu un appel d'urgence à 00H46 (07H46 GMT). Spencer Stone était accompagné "de quatre amis" dont "trois femmes". "Une conversation a commencé" devant le bar entre eux et un groupe de plusieurs jeunes hommes. Elle s'est poursuivie "plus loin dans la rue", a détaillé M. Bernard pendant la conférence de presse. La "dispute a alors dégénéré en altercation physique" entre M. Stone et deux, voire trois, assaillants. "Une jeune femme était en train d'être harcelée et (Stone) s'en est mêlé" selon une source proche de l'enquête interrogée par l'AFP, et qui a demandé à rester anonyme. L'un des assaillants a sorti un couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises dans le haut du corps. La police n'a pas précisé si Spencer Stone était en état d'ébriété mais a déclaré que "certains dans son groupe avaient consommé de l'alcool". Les suspects sont "deux adultes asiatiques, portant des T-shirt blancs et des jeans", a poursuivi le chef adjoint de la police de Sacramento, ajoutant qu'ils avaient fui les lieux à bord d'un véhicule. - "Il va s'en sortir" - Stone, jeune homme blond à la solide carrure, "est en condition stable et devrait survivre", a détaillé une porte-parole de la police, Traci Trapani. Il y a quelques semaines à peine, les trois héros du Thalys avaient été honorés à Sacramento, d'où ils sont originaires, lors d'une parade.

