Innovation : à Caen, Wombee offre la fin de l'anonymat à l'hôtel

Qui sont les porteurs du projet ?

Hélène & Rodolphe Bégard sont les fondateurs deWombee. Lui était ingénieur du son. Elle est diplômée de l'IDRAC. Ensemble, ils ont développé leur projet.



En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?

« Wombee est un service de mise en relation de clients d'hôtel. Ces derniers ont forcément des points communs puisque, déjà, ils ont choisi le même établissement ! Cela peut-être en fonction de son emplacement, de son prix ou de son identité. Or, ces clients en règle générale, ils ne se parlent pas, dînent seuls etc... Wombee permet de dire « Moi je suis là » et, pour le volet professionnel, de faire éventuellement du réseau, ou pour l'aspect amical, de boire un café ou de mutualiser la location d'une voiture par exemple. C'est un acte volontaire, validé par l'hôtel et sans géolocalisation. Car attention, ça n'a rien du site de rencontre ! »

Comment vous est venue cette idée ?

« J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. Et de me rendre compte qu'à l'hôtel, la première chose qu'on demande à la réception, c'est le code wifi. Pour se connecter au reste du monde. Or, on parle à peine aux voisins qu'on croise dans les couloirs... Pourtant, un avocat peut être intéressé par le fait de savoir qu'il a un confrère dans le même hôtel par exemple. »

Pourquoi pensez-vous remporter le concours « Y'a d'l'idée en Normandie ! » ?

« Nous serions évidement ravis de remporter ce concours. Mais j'ai rencontré les autres porteurs de projet dans la catégorie « Jeune entreprise » et franchement, ils sont tous top. Alors je crois que nous avons tous notre chance. »