Luc Besson au secours des écoliers victimes d'accidents mortels

Plus de 500 enfants meurent chaque jour en allant ou revenant de l'école, sur 1,8 milliard qui s'y rendent, selon la Fondation de la FIA qui a financé ce mini-film de Besson, le réalisateur du "Grand Bleu" et producteur de "Taxi". Intitulé "Sauvez la vie des enfants". Il est visible notamment sur un site internet (http://savekidslives.fia.com/) et sur les réseaux sociaux (#SaveKidsLives).

Le clip, tourné en France et en Afrique du Sud, ne dure que trois minutes mais il atteint son objectif: mettre en perspective les différences de risques encourus selon les continents. Il invite aussi à signer la Déclaration des enfants pour la sécurité routière, disponible aussi sur le site www.savekidslives2015.org. Cette pétition mondiale, lancée en mai, va bientôt passer le cap des 500.000 signatures, annonce la FIA.

"Il était temps d'agir. L'heure était venue de faire quelque chose de choquant, de terrifiant, mais qui corresponde également à la réalité. J'ai donc naturellement pensé à mon ami Luc Besson qui sait créer des images qui touchent les gens et les inspirent. À travers ce film, nous voulons que les gens prennent la mesure de la situation et qu'ils s'engagent à la faire évoluer", a souligné Jean Todt, le président de la FIA, à l'occasion de ce lancement.

Les accidents de la route sont "la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans", souligne la FIA. "Faute d'action urgente, elle va le devenir aussi pour les 5-14 ans", ajoute le président Todt, ancien copilote de rallye devenu ensuite directeur général de Ferrari.

M. Todt a fait de la sécurité routière une priorité et a été nommé Envoyé spécial des Nations unies pour cette cause planétaire. Près de 1,3 million de personnes perdent la vie chaque année sur les routes du monde et plus de 50 millions sont grièvement blessées.